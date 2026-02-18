Trump avverte Starmer | Non ceda atollo di Diego Garcia

Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Keir Starmer, chiedendogli di non cedere l’atollo Diego Garcia, che gli Stati Uniti vogliono mantenere sotto il loro controllo. La preoccupazione arriva dopo voci di una possibile trattativa tra Londra e Washington per una modifica degli accordi sull’isola strategica. Trump ha sottolineato che Diego Garcia rappresenta un punto chiave per la sicurezza militare americana, soprattutto in relazione alle operazioni nel Pacifico. La questione ha suscitato attenzione tra gli esperti di geopolitica e difesa.

Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Il presidente americano Donald Trump ha avvertito nuovamente il premier britannico Keir Starmer di non "cedere" l'atollo Diego Garcia nell'Oceano Indiano. La disputa tra Stati Uniti e Regno Unito sulle isole Chagos si inserisce in un contesto più ampio di tensioni territoriali. Le isole Chagos, situate nell'Oceano Indiano, sono al centro di una disputa tra Regno Unito e Mauritius.