Trump contro Uk sulle isole Chagos | Grande stupidità cederle Londra | Le basi Usa sull’isola Diego Garcia sono al sicuro

La disputa tra Stati Uniti e Regno Unito sulle isole Chagos si inserisce in un contesto più ampio di tensioni territoriali. Donald Trump ha criticato la cessione dell’arcipelago alle Mauritius, definendola una “grande stupidità”, mentre Londra assicura che le basi statunitensi su Diego Garcia rimangono al sicuro. La questione solleva questioni di sovranità e geopolitica in aree strategiche come l’Oceano Indiano.

Non c'è solo la disputa sul controllo americano della Groenlandia. Mentre la Casa Bianca va in pressing sul controllo dell'isola artica, Donald Trump si inserisce in un'altra polemica territoriale che questa volta, però, riguarda l'arcipelago delle isole Chagos, arcipelago nell'Oceano Indiano che viene ceduto alle isole Mauritius. Una delle sue isole, la Diego Garcia, è sede di una base militare britannica cruciale. Il capo della Casa Bianca bolla la scelta come "un atto di grande stupidità", ma da Downing Street arriva la risposta: "Noi non comprometteremo mai la nostra sicurezza nazionale – ha detto un portavoce del governo britannico, che assicura -. Trump attacca Starmer sulle isole Chagos: Londra le ha restituite a Mauritius come ordinato dalla Corte internazionale - Si tratta di un arcipelago dell'Oceano Indiano, formalmente britannico fino a pochi mesi fa, che ospita sull'isola principale, Diego Garcia, una delle più importanti basi militari congiunte Usa–Regno ...

