In un video pubblicato di recente, l’ex presidente ha affermato che gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran sono stati “importanti operazioni di combattimento”. La dichiarazione suggerisce una giustificazione pubblica per le azioni militari, mentre non ci sono indicazioni che abbia bisogno dell’approvazione del Congresso prima di ordinarle.

Nel suo annuncio video, Trump ha descritto gli attacchi USA-Israele contro l’Iran come “importanti operazioni di combattimento”. Il Congresso si riserva il potere di dichiarare ufficialmente guerra, come stabilito dall’articolo 1 della Costituzione degli Stati Uniti, ma non lo ha mai fatto. La Costituzione, tuttavia, conferisce al presidente ampia autorità per intraprendere azioni militari. Questa zona grigia è stata recentemente oggetto di ampio dibattito a Washington. Le reazioni a Capitol Hill all’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran sono state di parte. I repubblicani, che attualmente controllano entrambe le camere del Congresso, si sono schierati per lo più a favore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump aveva bisogno dell’approvazione del Congresso per attaccare l’Iran?

