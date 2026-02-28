Nelle ultime ore, il negoziato tra le parti si è concluso con una decisione improvvisa di intervenire militare. L’attacco all’Iran è stato annunciato dopo che i colloqui a Ginevra si sono scontrati con un punto di non ritorno. La decisione è stata presa senza ulteriori tentativi di mediazione, segnando una svolta netta nelle relazioni internazionali.

Il destino dell’Iran si è consumato nelle ultime ore di un negoziato che era già in equilibrio precario da mesi, ma che a Ginevra ha trovato il suo punto di rottura definitivo. L’ultimo tentativo di mediazione, affidato al ministro degli Esteri dell’Oman, non è riuscito a colmare la distanza tra le richieste americane e le aperture iraniane. Alla Casa Bianca si è consolidata la convinzione che le concessioni offerte fossero insufficienti rispetto all’obiettivo strategico fissato dal presidente: non un semplice rallentamento del programma nucleare, ma la sua cancellazione strutturale, insieme allo smantellamento dei missili balistici e alla fine del sostegno ai gruppi armati alleati di Teheran nella regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Le ultime ore del negoziato e la svolta militare: perché Trump ha deciso di attaccare l'Iran

Iran, media: “Usa pronti ad attaccare già sabato, ma Trump non ha ancora deciso”Roma, 19 febbraio 2026 – Sul Medio Oriente soffiano venti di guerra sempre più forti.

Le indiscrezioni della Cbs e della Cnn: “Gli Usa potrebbero attaccare l’Iran nel fine settimana. Ma Trump non ha ancora deciso”. Ecco tutti gli scenariNel gergo militare statunitense esistono due tipi di “buildup”: un potenziamento a scopo dimostrativo, volto a fare pressione sugli avversarsi senza...

Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare”

Salvini, cheerleader di Trump. Ecco, parlavo proprio di quelli come te. Nel post predente a questo parlavamo proprio di questo: Massacro in Iran: 50 bambine uccise in un attacco israeliano (coadiuvato dagli USA), contro una scuola elementare a Minab. Lo ste - facebook.com facebook

Uno dei leader più ostili a Trump, Carney, spiega perché l’operazione contro l’Iran aiuta a promuovere le libertà (non solo in Iran). Perché Teheran sostiene il terrorismo, è la principale fonte di instabilità in Medio Oriente e il suo programma nucleare è una min x.com