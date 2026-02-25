Trump show al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione | Età dell’oro minacce all’Iran e stoccate ai dem nel discorso più lungo di sempre

Donald Trump ha attirato l’attenzione entrando nel Congresso con un atteggiamento sicuro, mentre alcuni presenti lo hanno applaudito e altri fischiato. Durante il suo intervento più lungo di sempre, ha parlato di un “periodo d’oro” e ha criticato le politiche dell’Iran e dei Democratici. Le sue parole hanno diviso ulteriormente i presenti, creando tensioni evidenti nell’aula. La scena ha mostrato come il suo discorso abbia suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti.

Donald Trump è entrato nell’aula del Congresso con il fare spavaldo di una rockstar, ricevendo applausi ma anche qualche fischio, prima di pronunciare l’atteso discorso sullo Stato dell’Unione che, com’è facilmente intuibile, più che unire gli Usa sembra destinato a dividerli ulteriormente. “Our country is back”, così ha avuto inizio il suo intervento in cui il tycoon ha sostenuto che l’America è tornata, “più grande, più forte e più ricca che mai”. “Stasera, dopo appena un anno, posso dire con dignità e orgoglio che ci siamo trasformati e non torneremo dove eravamo prima. Abbiamo avuto una svolta epocale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

TRUMP TRASFORMA LA DIPLOMAZIA IN UN TALENT SHOW Il Board of Peace non integra l’ordine multilaterale, lo bypassa. È l’ONU “Donald Edition”. Non un sistema di governance, ma una cabina di regia personale. Ne ho scritto sull’edizione odierna de # x.com

