Truffe agli anziani Sono un ispettore a breve le manderò un collega e spilla 2500 euro a una donna

Un uomo si è presentato come ispettore delle forze dell’ordine e ha chiamato una donna di Copertino, dicendole che avrebbe inviato un collega. Dopo averla convinta, ha ottenuto 2500 euro in contanti. La vittima ha creduto alla truffa e ha consegnato il denaro, senza sospettare nulla. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di frodi rivolte agli anziani.

COPERTINO – In un primo momento contatta una donna di Copertino al telefono, spacciandosi per ispettore delle forze dell'ordine. Poi le invia un "collega" direttamente davanti alla porta di casa, per chiederle del denaro: soldi che sarebbero serviti per pagare le spese legali per un finto.