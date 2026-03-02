Truffa sui fondi Invitalia divieto di dimora per Zannini e imprenditori Griffo | sequestrati caseificio e 4 milioni
Una truffa legata ai fondi Invitalia ha portato a un divieto di dimora per Zannini e agli imprenditori Griffo. Sono stati sequestrati un caseificio, un’area soggetta a vincoli ambientali e quattro milioni di euro di fondi pubblici. La Procura sostiene che l’iter amministrativo sia stato manipolato per superare ostacoli ritenuti insormontabili.
Un caseificio, un’area sottoposta a vincoli ambientali, milioni di euro di fondi pubblici e un iter amministrativo che - secondo la Procura - sarebbe stato costruito per superare ostacoli ritenuti insormontabili. È questo il cuore dell’inchiesta che stamane ha portato al divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Giovanni Zannini e per gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo. I tre indagati sono accusati, a vario titolo, di corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Un passaggio obbligatorio perché l’impianto sarebbe sorto in prossimità dell’alveo del fiume Volturno, in un’area inserita nella rete europea Natura 2000 e quindi sottoposta a tutela ambientale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
