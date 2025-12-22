Truffa Invitalia confermato il sequestro delle quote sociali milionarie del caseificio ' Spinosa'
Confermato il sequestro del caseificio Spinosa di Cancello ed Arnone, di cui sono titolari gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo. E’ quanto stabilito dalla seconda sezione della Cote di Cassazione, presieduta da Andrea Pellegrino che si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Spinosa Spa e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Truffa Invitalia, Confermato il sequestro delle quote sociali milionarie del caseificio 'Spinosa'.
