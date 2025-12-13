Prosciuga il conto bancario dell' anziana zia | truffa da 700mila euro

Un’anziana di 78 anni ha subito una truffa da 700mila euro orchestrata dal nipote. Dopo un procedimento giudiziario, il tribunale di Bologna ha condannato il 47enne per truffa aggravata, permettendo alla vittima di recuperare la somma sottratta. La vicenda evidenzia quanto possa essere devastante il tradimento di un familiare e le conseguenze delle frodi finanziarie.

Aveva perso 700mila euro in una truffa messa in atto proprio dal nipote. Ora la vittima, un’anziana di 78 anni, potrà riavere indietro l’ingente somma di denaro dopo la condanna per truffa aggravata decisa dal tribunale di Bologna nei confronti dell’uomo, un 47enne.La storia, per ora, a lieto. Bolognatoday.it Raggira un'anziana sanremese e le prosciuga il conto in banca - Sanremo – E' accusato di avere vissuto per quattro anni a spese di una sanremese ultranovantenne, sola e senza eredi, conquistandone la fiducia al punto di farsi cointestare i conti correnti - ilsecoloxix.it LEI DORME: LUI GLI SVUOTA IL CONTO E SCAPPA ?RUBIERA - “Furto sentimentale” nel reggiano: sottrae 25.000 euro dal conto della fidanzata con bonifici istantanei L’ex fidanzato denunciato dopo aver prosciugato il conto: le indagini dei Carabinieri di R - facebook.com facebook

TG VICENZA (19/01/2019) - TRUFFATORI INFORMATICI LE SVUOTANO IL CONTO CORRENTE

Video TG VICENZA (19/01/2019) - TRUFFATORI INFORMATICI LE SVUOTANO IL CONTO CORRENTE Video TG VICENZA (19/01/2019) - TRUFFATORI INFORMATICI LE SVUOTANO IL CONTO CORRENTE