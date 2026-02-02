Etoile de Bessèges 2026 | il percorso e le tappe ai raggi X Corsa incerta fino all’ultima tappa

Questa mattina gli organizzatori hanno svelato il percorso dell’Etoile de Bessèges 2026, con tutte le tappe e i dettagli principali. La corsa si svolgerà in Francia, come sempre, e promette battaglie serrate fino all’ultima tappa. Dopo le difficoltà organizzative dell’anno scorso, gli appassionati sperano in una manifestazione più fluida e senza intoppi. La competizione si preannuncia incerta, con i corridori pronti a dare il massimo fin dalla prima frazione.

Dopo un'edizione pesantemente contrassegnata da diversi problemi organizzativi, sta per tornare l' Etoile de Bessèges, tradizionale corsa di ciclismo su strada in scena ogni anno in Francia. La competizione si svolgerà da mercoledì 4 a domenica 8 febbraio con lo stesso format visto dodici mesi or sono, dunque con cinque tappe, di cui l'ultima a cronometro. Vediamole nel dettaglio. ÉTOILE DE BESSÈGES 2026: PERCORSO A RAGGI X. Tappa 1: m ercoledì 4 febbraio: Bellegarde-Bellegarde – 150 km Si parte con un appuntamento particolarmente congegnale ai velocisti, considerando l'arrivo totalmente piatto.

