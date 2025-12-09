Infortunio Leao l’esito degli esami strumentali | il verdetto sul problema muscolare accusato in Torino Milan
Infortunio Leao, l’esito degli esami strumentali: il verdetto sul problema muscolare accusato dall’attaccante portoghese in Torino Milan. Una buona notizia per il Milan squarcia l’aria tesa che si era creata intorno alle condizioni di Rafael Leão. L’attaccante portoghese, uscito dal campo per un fastidio all’adduttore destro durante la vittoriosa sfida contro il Torino, è stato sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno portato a un verdetto che scatena il sollievo in casa Milan. Risonanza magnetica negativa: stop lungo scongiurato. Come appreso da Milannews24, la risonanza magnetica effettuata sul calciatore ha escluso la presenza di lesioni muscolari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Milan, condizioni di Rafael Leao: le ultime novità sull’infortunio e i tempi di recupero
Milan, infortunio Leao: torna contro il Napoli? Ecco cosa filtra da Milanello
Milan, Nkunku titolare? Infortunio Leao: novità importante. Il retroscena su Gimenez
#Milan, oggi esami per #Leao dopo l'#infortunio: le sensazioni per la Supercoppa Italiana
@acmilan, attesi nel primo pomeriggio gli esami strumentali di Rafael Leao per capire l'entità dell'infortunio
Milan, infortunio Leao: arriva l’esito degli esami - Arrivano notizie importanti relative all'infortunio di Rafael Leao: il portoghese è stato sottoposto agli esami. Riporta spaziomilan.it
