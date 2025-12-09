Infortunio Leao l’esito degli esami strumentali | il verdetto sul problema muscolare accusato in Torino Milan

Infortunio Leao, l’esito degli esami strumentali: il verdetto sul problema muscolare accusato dall’attaccante portoghese in Torino Milan. Una buona notizia per il Milan squarcia l’aria tesa che si era creata intorno alle condizioni di Rafael Leão. L’attaccante portoghese, uscito dal campo per un fastidio all’adduttore destro durante la vittoriosa sfida contro il Torino, è stato sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno portato a un verdetto che scatena il sollievo in casa Milan. Risonanza magnetica negativa: stop lungo scongiurato. Come appreso da Milannews24, la risonanza magnetica effettuata sul calciatore ha escluso la presenza di lesioni muscolari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

