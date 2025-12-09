Infortunio Leao l’esito degli esami strumentali | il verdetto sul problema muscolare accusato in Torino Milan

Infortunio Leao, l’esito degli esami strumentali: il verdetto sul problema muscolare accusato dall’attaccante portoghese in Torino Milan. Una  buona notizia per il Milan  squarcia l’aria tesa che si era creata intorno alle condizioni di  Rafael Leão. L’attaccante portoghese, uscito dal campo per un  fastidio all’adduttore destro  durante la vittoriosa sfida contro il  Torino, è stato sottoposto questa mattina agli  esami strumentali  che hanno portato a un  verdetto  che scatena il  sollievo  in casa  Milan. Risonanza magnetica negativa: stop lungo scongiurato. Come appreso da  Milannews24, la  risonanza magnetica  effettuata sul calciatore ha  escluso  la presenza di  lesioni muscolari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

