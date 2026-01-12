Trevisani sul Milan | Un calo ci può stare Ha giocato peggio quando ha messo i titolari

Riccardo Trevisani ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Milan, sottolineando come un calo possa essere normale nel corso della stagione. Ha osservato che le prestazioni del Milan sono state inferiori quando sono stati impiegati i titolari, evidenziando aspetti di analisi tattica e di gestione della squadra. Le sue considerazioni sono state rimate nel contesto di un confronto equilibrato, senza eccessivi entusiasmi o critiche.

