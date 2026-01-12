Trevisani sul Milan | Un calo ci può stare Ha giocato peggio quando ha messo i titolari
Riccardo Trevisani ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Milan, sottolineando come un calo possa essere normale nel corso della stagione. Ha osservato che le prestazioni del Milan sono state inferiori quando sono stati impiegati i titolari, evidenziando aspetti di analisi tattica e di gestione della squadra. Le sue considerazioni sono state rimate nel contesto di un confronto equilibrato, senza eccessivi entusiasmi o critiche.
Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato e analizzato il pareggio tra la Fiorentina e il Milan. Ecco le sue parole durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Ha giocato con Modric, ha vinto più volte la Champions: Milan, il mercato può regalarti lui
Leggi anche: Viviano si espone: «Derby? Il Milan ha giocato una partita ridicola. L’Inter ha perso e deve interrogarsi sul perché»
Inter, Riccardo Trevisani: "Calo fisico? Normale se giocano sempre gli stessi" - Milan, ha analizzato la partita ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, soffermandosi sui problemi dei nerazzurri: "Con l'infortunio ... tuttomercatoweb.com
Riccardo Trevisani: "La stabilità progettuale della Juve e l'instabilità del Milan" - Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha tracciato un quadro delle differenze tra Milan e Juventus, soffermandosi sulle dinamiche societarie e sulla gestione degli allenatori. tuttomercatoweb.com
Trevisani: "Derby, non me la sento di prendermela con Chivu. Il Milan per 54' non ha mai preso il pallone" - Milan anche a Cronache di Spogliatoio, insistendo sulla super prestazione del ... msn.com
Trevisani a Mediaset : "Ma lo sapete quanti tiri ha fatto il Milan a Cagliari Ve lo dico io: uno." "E se quel tiro non lo fa, come finisce" "Allora, il Milan vince a Cagliari. Bravo, Allegri, ecc. Tutto vero. Se volete ce ne andiamo e buon anno a tutti. Riccardo Tr - facebook.com facebook
Allegri risponde a Trevisani e alle critiche, dà la quota Scudetto e parla di singoli Tutto alla vigilia di #MilanGenoa x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.