Trema la provincia di Salerno | scossa di terremoto nella zona sud

Nella notte, nella zona sud della provincia di Salerno, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2. La terra ha tremato in alcune aree, causando momenti di preoccupazione tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni o feriti, ma la scossa ha generato attenzione tra residenti e autorità. La zona rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Momenti di tensione, la scorsa notte, nella zona sud della provincia di Salerno, dove una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata alle ore 1:44 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a 5 chilometri da San Gregorio Magno, ad una.