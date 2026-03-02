Trema la provincia di Salerno | scossa di terremoto nella zona sud

Nella notte, nella zona sud della provincia di Salerno, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2. La terra ha tremato in alcune aree, causando momenti di preoccupazione tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni o feriti, ma la scossa ha generato attenzione tra residenti e autorità. La zona rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Momenti di tensione, la scorsa notte, nella zona sud della provincia di Salerno, dove una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata alle ore 1:44 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a 5 chilometri da San Gregorio Magno, ad una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Terremoto a Salerno, scossa di magnitudo 4.5 scuote la provincia. Trema la CampaniaUna forte scossa di terremoto ha svegliato la provincia di Salerno nelle prime ore di sabato 21 febbraio 2026.

