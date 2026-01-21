Scossa di terremoto in Italia trema l’intera provincia

Oggi nel primo pomeriggio si è verificata una scossa di terremoto che ha interessato una vasta area del Sud Italia, causando timore e interruzioni. L'evento ha colto di sorpresa la popolazione, determinando una risposta immediata delle autorità e delle forze di emergenza. Di seguito, i dettagli e le informazioni aggiornate riguardo alla situazione.

Un boato improvviso, seguito da una vibrazione secca e inequivocabile. Nel primo pomeriggio di oggi, una scossa di terremoto ha interrotto la normalità di una vasta area del Sud Italia, cogliendo di sorpresa cittadini e residenti. Per alcuni è stato un attimo, per altri una sensazione più prolungata, sufficiente però a spingere molte persone a fermarsi, guardarsi intorno e chiedersi cosa stesse accadendo. >> Incidente stradale mortale, autostrada paralizzata e traffico in tilt: chilometri di coda Nel giro di pochi minuti, il tam tam è passato dalle case alle strade e soprattutto ai telefoni. La terra ha tremato e in molti hanno avvertito chiaramente il movimento, tanto da riversarsi sui social per raccontare quanto vissuto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “È stato fortissimo”. Terremoto in Italia, boato tremendo e poi scossa: la terra trema ancora

Trema di nuovo l’Italia, la scossa di terremoto poco fa: i dettagliNella sera del 28 dicembre 2025, alle 20:50:33, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

TERREMOTO IN ITALIA: FORTE SCOSSA AVVERTITA NETTAMENTE DALLA POPOLAZIONE

Argomenti discussi: Forte scossa di terremoto a Messina sentita fino a Catania ed Enna, paura e gente in strada; Terremoto, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati; Scossa di terremoto in Valle in serata: magnitudo ML 3.3; Terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1 in Romagna, gente in strada ma nessun danno.

Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provinciaSecondo i rilievi dell'INGV, un terremoto di magnitudo 3 ha colpito oggi la provincia di Foggia con epicentro nel comune di Apricena ... fanpage.it

Puglia, scossa di terremoto (magnitudo 3) nel pomeriggioUna scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita in Puglia nel pomeriggio di oggi 21 gennaio 2026. Alle 16.46 la terra ha tremato: secondo le ... ilgazzettino.it

Leggi l'articolo - Lieve scossa di terremoto nella vicina Valsesia, l'epicentro a Alagna Valsesia - facebook.com facebook

#Terremoto Nuova scossa di terremoto, di magnitudo di 3.6, poco dopo la mezzanotte a Militello Rosmarino, in provincia di Messina, seguita mezz’ora dopo da una più lieve. Nell'area dei Nebrodi, da due giorni, è in corso uno sciame sismico di lieve entità x.com