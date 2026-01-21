Scossa di terremoto in Italia trema l’intera provincia

Oggi nel primo pomeriggio si è verificata una scossa di terremoto che ha interessato una vasta area del Sud Italia, causando timore e interruzioni. L'evento ha colto di sorpresa la popolazione, determinando una risposta immediata delle autorità e delle forze di emergenza. Di seguito, i dettagli e le informazioni aggiornate riguardo alla situazione.

Un boato improvviso, seguito da una vibrazione secca e inequivocabile. Nel primo pomeriggio di oggi, una scossa di terremoto ha interrotto la normalità di una vasta area del Sud Italia, cogliendo di sorpresa cittadini e residenti. Per alcuni è stato un attimo, per altri una sensazione più prolungata, sufficiente però a spingere molte persone a fermarsi, guardarsi intorno e chiedersi cosa stesse accadendo. >> Incidente stradale mortale, autostrada paralizzata e traffico in tilt: chilometri di coda Nel giro di pochi minuti, il tam tam è passato dalle case alle strade e soprattutto ai telefoni. La terra ha tremato e in molti hanno avvertito chiaramente il movimento, tanto da riversarsi sui social per raccontare quanto vissuto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Nella sera del 28 dicembre 2025, alle 20:50:33, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.

scossa di terremoto inTerremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provinciaSecondo i rilievi dell'INGV, un terremoto di magnitudo 3 ha colpito oggi la provincia di Foggia con epicentro nel comune di Apricena ... fanpage.it

scossa di terremoto inPuglia, scossa di terremoto (magnitudo 3) nel pomeriggioUna scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita in Puglia nel pomeriggio di oggi 21 gennaio 2026. Alle 16.46 la terra ha tremato: secondo le ... ilgazzettino.it

