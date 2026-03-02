Treia 300 donne in percorso | formazione per uscire dalla violenza

Il 27 febbraio 2026 si è svolto al teatro comunale di Treia il primo incontro del percorso formativo Reti di cura e resilienza, dedicato a 300 donne. L’evento ha segnato l’avvio di un progetto volto a offrire supporto e strumenti per affrontare la violenza. La giornata ha visto la partecipazione di donne provenienti da diverse zone, tutte impegnate nel percorso di formazione.

Il primo appuntamento del percorso formativo Reti di cura e resilienza si è svolto al teatro comunale di Treia il 27 febbraio 2026. L'iniziativa, promossa dall'associazione Il Lume impresa sociale e dal Comune di Treia, mira a costruire una rete multidisciplinare per accompagnare le donne vittime di violenza nel passaggio dal trauma alla rinascita. Il ciclo formativo, che si concentra sul lavoro psicosociale nei percorsi di uscita dalla violenza, ha la partecipazione di professioniste del settore e si concluderà con un secondo incontro a Macerata il 26 marzo. L'obiettivo dichiarato è trasformare l'accoglienza in un percorso di vera autodeterminazione, sostenuto dalla sinergia tra terzo settore e istituzioni locali.