Sempre più donne chiamano Telefono Aiuto la responsabile | Uscire dalla violenza è possibile

Nel 2025, il centro antiviolenza Telefono Aiuto di Agrigento registra un aumento delle chiamate, confermando il suo ruolo fondamentale. La responsabile sottolinea che uscire dalla violenza è possibile e che sempre più donne trovano nel centro un punto di riferimento. Un bilancio intenso che testimonia l’importanza di un supporto costante e di un impegno crescente per tutelare le donne e garantire loro un nuovo inizio.

Si chiude con un bilancio intenso il 2025 per il centro antiviolenza Telefono Aiuto di Agrigento. Con richieste in continuo aumento rispetto agli anni precedenti, il centro conferma il suo ruolo di riferimento per le donne di Agrigento e dintorni che cercano sostegno per uscire da situazioni di.

