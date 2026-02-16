Le stanze della bellezza | alla Casa di Pulcinella tre incontri per riscoprire il teatro tra analisi d' autore e performance dal vivo

Il ciclo di incontri alla Casa di Pulcinella inizia giovedì 19 febbraio, quando tre appuntamenti gratuiti porteranno il teatro tra analisi di autori e spettacoli dal vivo. La rassegna vuole avvicinare il pubblico al mondo teatrale attraverso approfondimenti e performance, offrendo un’occasione unica di scoprire il dietro le quinte delle rappresentazioni. Durante gli incontri, attori e studiosi si alterneranno per condividere esperienze e interpretazioni, creando un percorso tra parole e azioni sul palco.

Al via da giovedì 19 febbraio un ciclo di tre appuntamenti gratuiti tra cultura, analisi d'autore e performance attoriali. Dopo il successo della scorsa stagione, torna a Bari il format dedicato alla cultura teatrale Le Stanze della Bellezza - Incontri sul Teatro. L'iniziativa, curata da Gianfranco Groccia e Michele Scarafile con il coordinamento artistico di Lino De Venuto, nasce dalla sinergia tra l'associazione culturale L'Occhio del Ciclone, il Granteatrino Casa di Pulcinella e Art Fashion Dream. Il progetto si propone come un viaggio esperienziale diviso in tre "stanze" ideali: spazi di riflessione dove autori, studiosi e attori dialogheranno con il pubblico per esplorare i grandi temi del palcoscenico mondiale.