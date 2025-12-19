Natale a Spazio Seme | dal 20 al 28 dicembre un percorso tra fiabe musica e teatro per bambini e adulti

Dal 20 al 28 dicembre, Spazio Seme invita bambini e adulti a un magico percorso tra fiabe, musica e teatro. La rassegna “Intorno a Natale” trasforma il centro di Arezzo in un luogo di emozioni e condivisione, creando un’atmosfera speciale per vivere le festività in compagnia, tra storie incantate e momenti di spettacolo. Un’occasione unica per immergersi nello spirito natalizio e condividere emozioni autentiche.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Si chiama “Intorno a Natale” la rassegna di eventi che propone Spazio Seme per le festività: una rassegna di appuntamenti pensata per accompagnare il pubblico nel tempo delle feste attraverso la narrazione, la musica e il teatro. Un invito a rallentare e ad ascoltare, a ritrovare il senso più profondo del Natale come momento di incontro, condivisione e immaginazione, rivolto a famiglie, bambini e adulti. Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 dicembre alle ore 17 con “Fiabe e leggende di Natale”, a cura di Francesco Botti e Gianni Bruschi. Un pomeriggio dedicato alle famiglie con le leggende della tradizione toscana e l’apertura a racconti provenienti da culture diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

