tre f 15 usa abbattuti in kuwait da fuoco amico

Tre F-15 dell'aviazione statunitense sono stati abbattuti in Kuwait a causa di un errore delle difese aeree locali. I caccia erano in volo quando sono stati colpiti accidentalmente da fuoco amico. L'incidente coinvolge due piloti che sono riusciti ad eiettarsi e sono stati recuperati. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle circostanze dell’accaduto.

ROMA, 02 MAR – Questa mattina “tre F-15E Strike Eagle statunitensi in volo a supporto dell’Operazione Epic Fury sono precipitati in Kuwait a causa di un apparente incidente di fuoco amico”. Lo riferisce il Centcom statunitense, sottolineando in una nota che “durante il combattimento attivo, che includeva attacchi da parte di aerei iraniani, missili balistici e droni, i caccia dell’Aeronautica Militare statunitense sono stati abbattuti per errore dalle difese aeree kuwaitiane. Tutti e sei i membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza, sono stati recuperati in sicurezza e sono in condizioni stabili. Il Kuwait ha riconosciuto l’incidente e ringrazia le forze di difesa kuwaitiane per gli sforzi e il supporto in questa operazione in corso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

