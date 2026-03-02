Sono 3 i caccia statunitensi abbattuti in Kuwait | Incidente causato da fuoco amico

Tre caccia statunitensi F-15 Strike Eagle sono stati abbattuti oggi in Kuwait. Le autorità hanno dichiarato che l’incidente è avvenuto a causa di un fuoco amico. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o dettagli aggiuntivi riguardo alle circostanze dell’incidente. La notizia è stata confermata ufficialmente dalle forze militari degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti rendono noto che tre suoi F-15 Strike Eagles abbattuti oggi in Kuwait sono stati colpiti "in un apparente incidente di fuoco amico". In un comunicato del Centcom, Comando combattente unificato delle forze armate degli Stati Uniti, si conferma anche che i sei militari a bordo dei. 🔗 Leggi su Today.it Abbattuti caccia statunitensi in KuwaitIl ministero della Difesa del Kuwait ha reso noto che «diversi» aerei da guerra statunitensi sono stati abbattuti nei cieli del Paese arabo: tutti i... Iran, caccia Usa abbattuto al confine col Kuwait: colpito da fuoco amicoUn caccia americano F-15 è stato abbattuto vicino al confine tra l'Iran e il Kuwait, e i rottami dell'aereo sono caduti all'interno del territorio...