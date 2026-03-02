Trastevere dopo la piena | sulle banchine montagne di fango grossi tronchi e monopattini rovesciati

A una settimana dalla piena del Tevere, le banchine di Trastevere all’altezza di Ponte Sisto sono invase da montagne di fango, tronchi di grosse dimensioni, monopattini rovesciati e altri detriti. Le strade e le aree pedonali sono interdette al traffico e presentano uno scenario di disordine e accumuli di materiali di vario tipo. La zona appare ancora molto compromessa dagli effetti dell’ultima piena.

Montagne di fango, monopattini rovesciati, tronchi di grosse dimensioni e detriti di ogni tipo. A una settimana dalla piena del Tevere, le banchine all'altezza di Ponte Sisto sono impraticabili.L'accesso è aperto ma i marciapiedi sono impercorribili a causa del fango e dei detriti sparsi nella.