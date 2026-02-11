Questa mattina sono emerse le prime foto del locale Constellation dopo l’incendio. Nei scatti si vedono divani bruciati, tavoli rovesciati e sedie distrutte dalle fiamme. Alcune bottiglie di champagne sono annerite dal fumo, testimoni di quanto sia stato violento l’incendio. La scena appare devastata, con i danni evidenti all’interno del locale. Ora si attendono aggiornamenti sulle cause dell’incendio e sulle eventuali indagini in corso.

Ci sono i tavoli rovesciati, i divani e le sedie distrutte dalle fiamme, le bottiglie di champagne annerite dal fumo. Sono le foto drammatiche scattate dagli inquirenti l'1 e il 2 gennaio nel bar Le Constellation di Crans-Montana, a poche ore dalla tragedia di Capodanno nella quale sono morti 41 ragazzi e presenti nel faldone dell'inchiesta. Tra le immagini anche la porta forzata dai primi soccorritori chiusa con un chiavistello, che avrebbe potuto salvare diverse vite. Ma a chiarire cosa è successo davvero e quanto le negligenze dei proprietari e degli addetti alla sicurezza hanno contribuito alla strage, saranno le indagini e poi il processo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Le foto (inedite) del Constellation dopo l'incendio: divani bruciati, tavoli rovesciati, la porta forzata

