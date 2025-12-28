Gianna Nannini e i suoi guadagni che vanno sulle montagne russe | un anno boom e quello dopo scendono a picco Ma si consola con il pilates

Negli ultimi tre anni, i guadagni di Gianna Nannini hanno mostrato notevoli oscillazioni, passando da un anno di forte crescita a periodi di calo. Nel primo trimestre del 2025, il fatturato della sua società Gng Musica Srl si è attestato a 249 mila euro, rispetto ai 1,415 milioni dello stesso periodo del 2024. Nonostante le variazioni economiche, la cantante trova in attività come il pilates un momento di conforto e equilibrio.

Gli incassi di Gianna Nannini da tre anni a questa parte stanno procedendo sulle montagne russe. Nei primi mesi del 2025 il fatturato della sua Gng musica srl, la società cui vanno le royalties pagate per i suoi album da Sony music e da Columbia sono scesi a 249 mila euro contro i 1,415 milioni incassati nello stesso periodo dell'anno precedente. La Gng musica però nel 2024 aveva registrato ricavi per 1,622 milioni di euro, quasi triplicati rispetto ai 555.981 euro registrati nel 2023. Anche i guadagni l'anno scorso erano lievitati, arrivando a 232.590 euro, più del doppio dei 108.992 euro del 2023.

