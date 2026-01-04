La Gas Sales Bluenergy si impone su Cuneo | netto 3-0 al PalabancaSport

Da ilpiacenza.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’anticipo della terza giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Cuneo al PalabancaSport. Risultato che permette alla squadra di rafforzare la propria posizione in classifica e proseguire con continuità nel campionato.

Nell’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impone al PalabancaSport a Cuneo e torna a correre in campionato.Una vittoria senza storia quella dei biancorossi nonostante Cuneo sia partito bene nei primi due parziali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley debutta al PalabancaSport

Leggi anche: Gas Sales Bluenergy in campo al PalabancaSport con Padova nel turno infrasettimanale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gas Sales domina Cuneo e vince in tre set (3-0) fotogallery; Pallavolo SL – Piacenza ingrana subito il suo ritmo di gioco, poco spazio per Cuneo; Anticipo Superlega, Piacenza-Cuneo 3-0, Galassi Mvp. Boninfante: “Prova di maturità della squadra”; Pallavolo CoppaItaliaM – Piacenza stacca il pass per Bologna: la Gas Sales supera Modena.

La Gas Sales Bluenergy si impone su Cuneo: netto 3-0 al PalabancaSport - Boninfante: «Prova di maturità della squadra, bene la battuta per i pochi errori». ilpiacenza.it

gas sales bluenergy imponePallavolo SL – Piacenza ingrana subito il suo ritmo di gioco, poco spazio per Cuneo - La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impone al PalabancaSport su Cuneo e torna a correre in campionato. ivolleymagazine.it

gas sales bluenergy imponePiacenza torna alla vittoria contro Cuneo - Dopo tre sconfitte conscecutive in campionato la formazione di Boninfante domina l'anticipo imponendosi per  3- corrieredellosport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.