La Gas Sales Bluenergy si impone su Cuneo | netto 3-0 al PalabancaSport
Nell’anticipo della terza giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Cuneo al PalabancaSport. Risultato che permette alla squadra di rafforzare la propria posizione in classifica e proseguire con continuità nel campionato.
Nell’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impone al PalabancaSport a Cuneo e torna a correre in campionato.Una vittoria senza storia quella dei biancorossi nonostante Cuneo sia partito bene nei primi due parziali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
