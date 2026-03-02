Tram deragliato scambio di persona sulle vittime | il 56enne senegalese è ancora vivo

Un tram della linea 9 si è schiantato venerdì contro un edificio in via Vittorio Veneto a Milano. Si è diffusa la notizia di un secondo ferito coinvolto nell’incidente, ma si è scoperto che si tratta di un uomo di 56 anni originario del Senegal che è ancora vivo, mentre la vittima identificata come il senegalese di 56 anni non è deceduta. La confusione sulle vittime ha portato a un cambio di informazioni ufficiali.

Karim Tourè si trova in ospedale. Si cerca l'identità di un'altra persona, un altro cittadino straniero di origini africane di cui si stanno ancora cercando i familiari Non è il senegalese di cinquantasei anni, Karim Tourè, la seconda vittima del deragliamento del tram della linea 9, che venerdì è andato a schiantarsi contro un palazzo in via Vittorio Veneto a Milano. Lo precisano in procura spiegando che c'è stato uno scambio di persone e che Tourè in realtà e in ricoverato codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Due persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram a Milano, in viale Vittorio Veneto.

L'incidente delle 16 di ieri, venerdì 27 febbraio, è avvenuto in viale Vittorio Veneto.

