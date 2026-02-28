Il malore l' uomo morto lo scambio | cos’è successo al tram 9 deragliato a Milano

Il tram 9 ha deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano, causando la morte di un uomo e coinvolgendo altri passeggeri. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, intorno alle 16. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto verifica.

Cosa è successo al tram 9 deragliato a Milano? L’incidente delle 16 di ieri, venerdì 27 febbraio, è avvenuto in viale Vittorio Veneto. Il tram andava da piazza Repubblica verso Porta Venezia quando ha affrontato la curva per via Lazzaretto. Lì è uscito dai binari provocando due morti e decine di feriti. Il conducente Pietro M., 60 anni, ha detto ai colleghi di aver avuto un malore. La pm Elisa Calanducci ha fatto sequestrare il suo telefonino. Il Tramlink è dotato di un sistema che si chiama “uomo morto”. E che nel caso in cui passi tempo senza che alcun pulsante venga schiacciato prevede la frenata automatica d’emergenza nel giro di qualche decina di metri. 🔗 Leggi su Open.online

Tram deragliato a Milano, lo scambio dove il mezzo è uscito dai binariDue persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram a Milano, in viale Vittorio Veneto.

Milano, il conducente del tram 9 racconta: ‘Malore, fermata saltata e lo scambio non attivato’Il tram 9 di Milano deragliato oggi pomeriggio, 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto, causando due morti e quasi cinquanta feriti, ha finalmente una...

Una selezione di notizie su Milano.

Temi più discussi: Malore fatale durante l'allenamento con gli amatori, muore un 53enne; Malore durante un’immersione nel Ceresio, sub soccorso a Riva San Vitale; Giallo a Roma, esce dall'ospedale e muore poco dopo sulla Laurentina; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc.

Il malore del conducente e lo scambio chiuso: cos'è successoDalle immagini delle telecamere di zona sembrano escludersi problemi tecnici: sarà fondamentale la testimonianza del conducente ... msn.com

Tram deragliato Milano, dal malore dell'autista all'incidente. Cosa sappiamo: la dinamicaLeggi su Sky TG24 l'articolo Tram deragliato Milano, dal malore dell'autista all'incidente. Cosa sappiamo: la dinamica ... tg24.sky.it

Nel 1386, quando Gian Galeazzo Visconti pose la prima pietra del Duomo di Milano, nessuno poteva immaginare che quel cantiere avrebbe divorato marmo per i prossimi sei secoli. Il problema era geografico: il marmo rosa di Candoglia si trovava a 90 chilo - facebook.com facebook

Tram deragliato a #milano, i dubbi sul malore del conducente. L'esperto: «Avrebbe dovuto attivarsi il meccanismo dell'uomo vigile» x.com