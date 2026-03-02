Tram deragliato scambio di identità | non è Karim Tourè il morto ma un altro cittadino africano

Il 2 marzo 2026 a Milano, si è scoperto che la seconda vittima dell’incidente del tram della linea 9, avvenuto venerdì scorso in via Vittorio Veneto, non è il senegalese di 56 anni come inizialmente riportato, ma un altro cittadino africano. La confusione sull’identità della persona deceduta è stata chiarita successivamente alle prime notizie diffuse.

Milano, 2 marzo 2026 - Non è il senegalese di cinquantasei anni, Karim Tourè, la seconda vittima d el deragliamento del tram d ella linea 9, che venerdì è andato a schiantarsi contro un palazzo in via Vittorio Veneto a Milano. Tourè è ricoverato in codice rosso. Lo precisano in procura spiegando che c'è stato uno scambio di persone e che Tourè in realtà e in ricoverato codice rosso in ospedale. La persona che ha perso la vita nell'incidente è un altro straniero di origini africane Johnson Okon Lucky di cui si stanno cercando i familiari. La ricerca di Atm dei familiari della vittima. Atm aveva contattato il consolato senegalese per essere aiutata nella ricerca di parenti e amici Karim Tourè, considerata una delle due vittime insieme a Ferdinando Favia, 59 anni, commerciante, residente a Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tram deragliato a Milano: l'identità della seconda vittima era sbagliata, Abodu Karim Tourè è grave ma vivo

