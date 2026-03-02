Tram deragliato a Milano | l' identità della seconda vittima era sbagliata Abodu Karim Tourè è grave ma vivo

A Milano, un tram si è accidentalmente deragliato, causando la morte di una persona inizialmente identificata come un uomo di 56 anni. In realtà, questa vittima non è deceduta, ma si trova in condizioni gravi e sotto cure mediche. La confusione sull’identità della seconda vittima si è poi chiarita, lasciando il quadro dell’incidente più preciso.

Abodu Karim Tourè, l'uomo di 56 anni, indicato come morto nell'incidente del tram a Milano è vivo, anche se ricoverato in gravi condizioni in ospedale. La vittima è un'altra persona, un uomo straniero.Dagli inquirenti arriva una precisazione sull'identità della seconda vittima dell'incidente che.

Tram deragliato a Milano, chi sono le vittime: Ferdinando Favia e Abdou Karim TouréSi chiamavano Ferdinando Favia, 59 anni, e Abdou Karim Touré, 56 anni, le due vittime del deragliamento del tram 9 avvenuto in viale Vittorio Veneto...

Tram deragliato a Milano, conducente indagato per disastro ferroviario(Adnkronos) – Indagato per disastro ferroviario il conducente del tram della linea 9 deragliato a Milano, in viale Vittorio Veneto, il 27 febbraio. Un atto dovuto che gli consentirà di nominare propri ... sassarinotizie.com

Purtroppo anche un nostro connazionale senegalese é morto nell'incidente di Milano oggi si chiamava Abdou Karim Tourè aveva 56anni. Yalla nako yalla yeureum - facebook.com facebook

