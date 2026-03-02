Tram deragliato scambio di identità di una delle due vittime

Durante le prime verifiche sull'incidente del tram deragliato, è emerso un errore nell'identificazione di una delle due vittime. Inizialmente si pensava fosse un uomo di 56 anni di origini senegalesi, ma successivamente si è scoperto che si tratta di un 49enne nigeriano. Le autorità stanno ancora ricostruendo le circostanze e i dettagli dell'incidente.

Non è il senegalese di 56 anni la seconda vittima dell'incidente tramviario avvenuto venerdì 27 febbraio in viale Vittorio Veneto a Milano. Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi, si è verificato uno scambio di persona nelle prime fasi successive alla tragedia dovuto a un errore nell'identificazione della vittima. L'uomo indicato inizialmente come deceduto si trova in realtà ricoverato in rianimazione in ospedale codice rosso. La seconda vittima è invece è un 49enne originario della Nigeria, già identificato dagli inquirenti, che stanno cercando di mettersi in contatto con i familiari. Nello scontro ha perso la vita anche Fedinando Favia, 59 anni di Abbiategrasso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

