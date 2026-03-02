Tram deragliato a Milano clamoroso errore sull’identità di una vittima | C’è stato uno scambio di persona Abdou Karim Touré è vivo

Un errore di identificazione è stato segnalato nell’inchiesta sul deragliamento del tram della linea 9 a Milano. Un documento ufficiale ha erroneamente indicato una persona come vittima dell’incidente, ma successivamente è stato chiarito che si trattava di uno scambio di persona. La vittima identificata, Abdou Karim Touré, è vivo e non coinvolto nel fatto.

Un clamoroso errore di identificazione è stato fatto nell’inchiesta sul deragliamento del tram della linea 9 a Milano. La Procura della Repubblica ha precisato questa mattina che Abdou Karim Touré, il 56enne senegalese inizialmente inserito nella lista dei deceduti, è in realtà ancora vivo. L’uomo si trova attualmente ricoverato in codice rosso in ospedale, a causa delle ferite riportate nell’impatto di venerdì scorso in via Vittorio Veneto. Lo scambio di persona è emerso durante le procedure di riconoscimento e i rilievi sulle salme. La seconda vittima dell’incidente (oltre al 59enne Ferdinando Favia) è un altro cittadino straniero di origini africane, la cui identità resta al momento ignota. 🔗 Leggi su Open.online

