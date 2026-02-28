A Milano, il tram è uscito dai binari causando due decessi e cinquantaquattro feriti. Dopo l’incidente, la circolazione è stata temporaneamente interrotta, ma è ripresa successivamente. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai feriti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pubblici in città.

Il giorno dopo il tragico incidente in via Vittorio Veneto, costato la vita a 2 persone con altri 54 feriti, la città ancora scossa prova a tornare alla normalità. Segui gli aggiornamenti in tempo reale L'impatto del tram contro il muro, i soccorsi e l'agenzia immobiliare distrutta dall'impatto: le immagini di ieri e oggi a Porta Venezia Milano – Due morti e cinquantaquattro feriti: questo il bilancio definitivo dell’incidente di venerdì pomeriggio in via Vittorio Veneto dove un tram della linea 9 diretto verso piazza Oberdan ha deragliato, fuoriuscendo da binari e finendo la sua corsa contro un’agenzia immobiliare, tra lo choc dei testimoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato a Milano: riprende la circolazione, il punto in diretta sui feriti e le indagini

