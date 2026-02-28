A Milano, un tram della linea 9 è deragliato ieri all'angolo con via Lazzaretto, probabilmente a causa di un malore del conducente. Dopo alcune ore di interventi coordinati tra vigili del fuoco, Polizia locale e Atm, la circolazione è stata ripristinata. L'incidente ha coinvolto un mezzo che aveva appena terminato la corsa e si è fermato fuori binario.

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Ci sono volute alcune ore e il lavoro congiunto di vigili del fuoco, Polizia locale e Atm per spostare il tram della linea 9 che ieri, probabilmente a causa del malore del conducente, è deragliato finendo la sua corsa all'angolo con via Lazzaretto a Milano. Un impatto devastante che ha causato due morti, due uomini che viaggiavano sul mezzo di trasporto, e una quarantina di feriti. La circolazione sul tratto di rotaie che corre da piazza della Repubblica lungo viale Vittorio Veneto è regolare. Sul luogo dell'incidente resta transennato l'angolo dove il tram ha impattato contro un palazzo sventrando la vetrina del locale al piano terra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: tram deragliato, ripresa circolazione

Un tram è deragliato a MilanoNon è ancora chiaro cosa sia successo ma secondo Ansa ci sono diverse persone ferite e alcune sarebbero incastrate sotto al mezzo Venerdì pomeriggio...

A Milano è deragliato un tram: un morto e diversi feritiIl mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale...

Contenuti e approfondimenti su Milano.

Temi più discussi: Tram deraglia a Milano, il momento dello schianto. VIDEO; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Tram deragliato a Milano, il video dello schianto in diretta: così il convoglio esce dai binari e impatta contro il palazzo.

Treno deragliato a Milano, il momento dell'incidente- Deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all'angolo con via Lazzaretto. È la sequenza ripresa dalla telecamera ... ilmattino.it

Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: «Due morti e 49 feriti»Il tram numero 9 è uscito dai binari nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16, mentre si trovava in viale Vittorio Veneto – Il tram viaggiava a una velocità troppo elevata – Il conducente: «Mi sono ... cdt.ch

ll Consolato Generale del Messico a Milano informa che gli appuntamenti sul portale #MiConsulado per il mese di APRILE e MAGGIO. Prenota il tuo appuntamento: citas.sre.gob.mx Verifica i requisiti: consulmex.sre.gob.m x.com

Buongiorno Milano Da San Calimero #milanodavedere - facebook.com facebook