Un tram si è schiantato e deragliato a Milano in viale Vittorio Veneto nel primo pomeriggio di venerdì. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, mentre le immagini mostrano il mezzo durante e dopo l'intervento di rimozione. La tragedia ha causato due vittime e 48 feriti, secondo quanto riferiscono le autorità.

Due morti e 48 feriti, è il bilancio del tragico incidente avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano. Il tram della linea 9 è deragliato schiantandosi contro la vetrina di un negozio dopo che il conducente del mezzo, in servizio in Atm da 34 anni, ha avuto un malore alla guida, come lui stesso ha ammesso agli inquirenti della Procura. Intanto, durante la notte, il tram e i detriti sono stati rimossi dalla strada mentre il palazzo danneggiato è stato recintato dalle forze di polizia. Legge elettorale, Ronzulli: "Tranquillizza tutti. Chi prende un voto in più governa senza inciuci" Sanremo 2026, Ronzulli: "Direzione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tram deragliato a Milano, le prime immagini durante e dopo la rimozione del mezzo Atm

Tram deragliato a Milano, il mezzo finisce accartocciato contro un muro: le prime immagini dei soccorsi – VideoSul posto numerose ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine che stanno cercando di completare le operazioni di soccorso.

I secondi dopo lo schianto: le immagini terribili del tram deragliato a MilanoColpiscono per la loro drammaticità le immagini successive al grave incidente del tram a Milano.

Altri aggiornamenti su Tram deragliato.

Temi più discussi: Cosa sappiamo del tram deragliato a Milano per il malore dell'autista; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 49 feriti; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc.

Chi erano Ferdinando Favia e Abdou Karim Touré le due vittime del tram deragliato a MilanoSono due uomini di 60 e 59 anni le vittime del deragliamento del tram, avvenuto ieri pomeriggio a Milano. Il mezzo transitava lungo viale Vittorio Veneto, quando per motivi ancora da accertare, è ... fanpage.it

Chi sono le vittime del tram deragliato: Ferdinando Favia morto davanti alla compagna e Abdou Karim ToureIncidente a Milano Porta Venezia, il passeggero 59enne Favia sbalzato sotto il tram: era un commerciante di Vigevano, la compagna ricoverata in gravi condizioni. Il 56enne senegalese scaraventato in s ... ilgiorno.it

Tram deragliato, il tramviere: «Stavo male e non ho attivato lo scambio». Sottoposto ai test per alcol e droghe - facebook.com facebook

Milano: tram deragliato, due morti e sale a 54 il numero dei feriti. Il conducente: "Stavo male e non ho attivato lo scambio" x.com