Tram deragliato il sindaco Giuseppe Sala | Pare che l’autista avesse saltato la fermata precedente

Il tram è deragliato questa mattina a Milano, causando due decessi, uno di un passante e l’altro di un passeggero del mezzo. Il sindaco Giuseppe Sala si è recato sul luogo dell’incidente e ha riferito che l’autista avrebbe saltato una fermata precedente prima del deragliamento. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dei fatti.

Milano, 27 febbraio 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato il deragliamento del tram, dopo essersi recato sul posto per constatare quanto accaduto: "Due morti, uno era un passante e l'altro un passeggero del tram. Difficile avventurarsi su quanto successo, ci saranno le indagini. Il mezzo è nuovo, il conducente molto esperto e in servizio da solo un'ora, non in straordinario”. Tram deragliato a Milano, le notizie in diretta: due morti e 39 feriti in ospedale Milano, il tram devia a sinistra e si schianta: il deragliamento del 9 ripreso da una dash cam (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) "La cosa un po' particolare – ha detto – è che è stata saltata una fermata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, tram deragliato in Porta Venezia, ipotesi malore improvviso dell'autista: aveva saltato fermata precedente - VIDEOIpotesi malore improvviso del conducente dopo il deragliamento del tram Atm Tramlink a Porta Venezia che ha causato 2 morti e 40 feriti: edificio...

