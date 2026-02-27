Tram deragliato il sindaco Giuseppe Sala | Pare che l’autista avesse saltato la fermata precedente

Da ilgiorno.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tram è deragliato questa mattina a Milano, causando due decessi, uno di un passante e l’altro di un passeggero del mezzo. Il sindaco Giuseppe Sala si è recato sul luogo dell’incidente e ha riferito che l’autista avrebbe saltato una fermata precedente prima del deragliamento. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dei fatti.

Milano, 27 febbraio 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato il deragliamento del tram, dopo essersi recato sul posto per constatare quanto accaduto: "Due morti, uno era un passante e l'altro un passeggero del tram. Difficile avventurarsi su quanto successo, ci saranno le indagini. Il mezzo è nuovo, il conducente molto esperto e in servizio da solo un'ora, non in straordinario”. Tram deragliato a Milano, le notizie in diretta: due morti e 39 feriti in ospedale Milano, il tram devia a sinistra e si schianta: il deragliamento del 9 ripreso da una dash cam (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) "La cosa un po' particolare – ha detto – è che è stata saltata una fermata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tram deragliato il sindaco giuseppe sala pare che l8217autista avesse saltato la fermata precedente
© Ilgiorno.it - Tram deragliato, il sindaco Giuseppe Sala: “Pare che l’autista avesse saltato la fermata precedente”

Tram deragliato, il sindaco Sala: pare che l’autista avesse saltato la fermata precedenteMilano, 27 febbraio 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato il deragliamento del tram, dopo essersi recato sul posto per constatare quanto...

Milano, tram deragliato in Porta Venezia, ipotesi malore improvviso dell'autista: aveva saltato fermata precedente - VIDEOIpotesi malore improvviso del conducente dopo il deragliamento del tram Atm Tramlink a Porta Venezia che ha causato 2 morti e 40 feriti: edificio...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Discussioni sull' argomento Decisione sbagliata Con Assanelli trovammo alcune alternative; Ponte di Legno, il sindaco: La soluzione? Case a prezzi calmierati.

tram deragliato il sindacoTram deragliato, il sindaco Sala: pare che l’autista avesse saltato la fermata precedenteIl mezzo è nuovo, il conducente molto esperto e in servizio da solo un'ora, non in straordinario. Un malore del tranviere? Non posso dirlo ma è certamente una delle ipotesi. Lavori in corso nel punto ... ilgiorno.it

tram deragliato il sindacoTram deragliato a Milano, Sala: Non sembra guasto, malore conducente credo tra ipotesi - VideoUna tragedia: due morti, uno era un passante, l'altro era a bordo del tram. Queste le prime parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivato sul luogo in cui questo pomeriggio alle 16 un tram ... adnkronos.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.