Il tram è deragliato questa mattina a Milano e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista avrebbe saltato una fermata prima dell’incidente. Il sindaco ha confermato che ci sono due vittime: un passante e un passeggero del tram. Sul luogo sono ancora in corso le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

Milano, 27 febbraio 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato il deragliamento del tram, dopo essersi recato sul posto per constatare quanto accaduto: "Due morti, uno era un passante e l'altro un passeggero del tram. Difficile avventurarsi su quanto successo, ci saranno le indagini. Il mezzo è nuovo, il conducente molto esperto e in servizio da solo un'ora, non in straordinario”. Milano, il tram devia a sinistra e si schianta: il deragliamento del 9 ripreso da una dash cam (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) "La cosa un po' particolare – ha detto – è che è stata saltata una fermata. Un malore del tranviere? Io non lo posso ipotizzarlo ma è certamente una delle ipotesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato, il sindaco Sala: pare che l’autista avesse saltato la fermata precedente

Milano, tram deragliato in Porta Venezia, ipotesi malore improvviso dell'autista: aveva saltato fermata precedente - VIDEOIpotesi malore improvviso del conducente dopo il deragliamento del tram Atm Tramlink a Porta Venezia che ha causato 2 morti e 40 feriti: edificio...

Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala: conducente molto esperto"Pare non sia stata una questione tecnica ma molto legata al conducente", ha spiegato il primo cittadino di Milano.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Discussioni sull' argomento Decisione sbagliata Con Assanelli trovammo alcune alternative; Ponte di Legno, il sindaco: La soluzione? Case a prezzi calmierati.

Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala: conducente molto espertoPare non sia stata una questione tecnica ma molto legata al conducente, ha spiegato il primo cittadino di Milano. E' uno molto esperto ed era in servizio da una sola ora. E' ricoverato in ospedale ... ilgiorno.it

Il deragliamento del tram a Milano. La prima ricostruzione dei fatti e il video chocDue morti e trentotto feriti. Il mezzo, anziché andare dritto, avrebbe imboccato una svolta dopo non essersi fermato alla stazione precedente. L'ipotesi ... avvenire.it

Un tram è deragliato a Milano, in viale Vittorio Veneto, schiantandosi contro un edificio e investendo delle persone. Ci sono quasi 40 feriti, di cui uno in gravi condizioni, e una vittima. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco Sala. #tram #milano #inci - facebook.com facebook

Tram deragliato a #milano, il video choc: il mezzo che si inclina su un lato, esce dai binari e invese i passanti x.com