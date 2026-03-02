tram deragliato il conducente indagato per disastro ferroviario

Il conducente del tram 9 di Milano, coinvolto in un deragliamento venerdì scorso, è stato messo sotto inchiesta per disastro ferroviario. Il veicolo è finito contro un palazzo causando due morti e circa cinquanta feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala: conducente molto esperto"Pare non sia stata una questione tecnica ma molto legata al conducente", ha spiegato il primo cittadino di Milano.

Tram deragliato a Milano, il conducente: "Mi sono sentito male"È di almeno due morti e 54 feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Milano, dove un tram della linea 9 è...

