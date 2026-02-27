Tram deragliato a Milano il sindaco Sala | conducente molto esperto

Un tram è uscito dai binari a Milano e il sindaco ha dichiarato che il conducente, considerato molto esperto, è coinvolto nell’incidente. Secondo le prime informazioni, non si parla di problemi tecnici, ma sembra che la responsabilità sia attribuibile al comportamento del conducente. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause esatte dell’accaduto.

"Pare non sia stata una questione tecnica ma molto legata al conducente", ha spiegato il primo cittadino di Milano. "E' uno molto esperto ed era in servizio da una sola ora. E' ricoverato in ospedale in buone condizioni e sarà sentito dagli inquirenti. Sembra che il tram abbia saltato la fermata precedente". "Una tragedia, due morti, uno era un passante l'altro a bordo del tram. È difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo, ci saranno le indagini" "Pare non sia stata una questione tecnica ma molto legata al conducente", ha spiegato il primo cittadino di Milano. "E' uno molto esperto ed era in servizio da una sola ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala sul luogo dell'incidente

Tram deragliato a Milano, il momento dello schianto

