Tram deragliato a Milano il conducente | Mi sono sentito male

Un tram della linea 9 si è deragliato ieri pomeriggio nel centro di Milano, schiantandosi contro un palazzo in viale Vittorio Veneto all’angolo con via Lazzaretto. Il conducente ha riferito di essersi sentito male prima dell’incidente. Il bilancio provvisorio indica almeno due morti e 54 feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

È di almeno due morti e 54 feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio Veneto schiantandosi contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto dopo aver affrontato uno scambio a velocità sostenuta. Nell’impatto hanno perso la vita Ferdinando Favia, 59 anni, di Vigevano, e Abdou Karim Toure, 58 anni, nato in Senegal. Il mezzo, partito da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan, avrebbe saltato una fermata prima di abbattere un semaforo e sfondare la vetrina di un ristorante. Il conducente ha riferito agli inquirenti di aver avuto un malore e la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

