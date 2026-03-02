A Milano, un tram si è schiantato contro un edificio in viale Vittorio causando due morti. Tra le vittime, non c’è Karim Tourè, cittadino senegalese di 56 anni, come inizialmente si era creduto. La confusione sull’identità di uno dei due deceduti ha portato a un errore nelle prime informazioni ufficiali. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le circostanze dell’incidente.

Non è Karim Tourè, il cittadino senegalese di 56 anni, la seconda vittima del deragliamento del tram 9 che venerdì si è schiantato contro un edificio in viale Vittorio Veneto a Milano. Dalla Procura fanno sapere che c’è stato uno scambio di persona: Tourè è ricoverato in ospedale in codice rosso, ma è vivo. L'altra vittima Una delle due vittime accertate, Ferdinando Favia, 60enne, si trovava seduto sui sedili posteriori insieme alla compagna. La forza dell’impatto lo ha sbalzato fuori dall’abitacolo del Tramlink di ultima generazione: per lui non c’è stato nulla da fare. La compagna della vittima è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tram deragliato a Milano, errore sull'identità di uno dei due morti nell'incidente

Scambio di persona, errore sull'identità di uno dei morti sul tram a MilanoNon è il senegalese di cinquantasei anni, Karim Tourè , la seconda vittima del deragliamento del tram della linea 9 , che venerdì è andato a...

Tram deragliato a Milano, 2 morti 39 feriti, il video dell’incidenteSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tram deragliato.

Temi più discussi: Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Tram deraglia a Milano, il malore del conducente e il sistema di frenata: questi i nodi dell'indagine; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc.

Tram deragliato a Milano, errore sull'identità di uno dei due morti nell'incidenteNon è Karim Tourè, il cittadino senegalese di 56 anni, la seconda vittima del deragliamento del tram 9 che venerdì si è schiantato contro un edificio in viale ... ilmessaggero.it

Milano, indagato il conducente del tram deragliatoÈ indagato per disastro ferroviario Il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano, provocando due vittime e ... msn.com

Il conducente del tram deragliato a Milano il 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario colposo. L'autista del mezzo, che sarà risentito nei prossimi giorni, ha raccontato di aver avuto prima un dolore alla gamba e poi un manca - facebook.com facebook

Tram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede Atm x.com