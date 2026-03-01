Il conducente del tram deragliato a Milano ha raccontato di aver visto tutto nero prima di perdere il controllo del mezzo. Ai poliziotti, ai colleghi e ai familiari, ha spiegato di non aver compreso cosa fosse successo nel momento dell’incidente. L’episodio si è verificato il 1 marzo 2026 e ha coinvolto un tram che ha uscito dai binari senza causare feriti gravi.

Milano, 1 marzo 2026 – “Ho visto tutto nero e poi non ho capito cos’è successo”. Il conducente del tram deragliato lo ha ripetuto agli agenti della polizia locale, ai colleghi e ai familiari che lo hanno visto e sentito nelle ultime ore. Autista esperto e prudente. Il sessantenne è stato dimesso ieri pomeriggio dal Niguarda, al termine dei controlli effettuati sia per individuare eventuali cause del malore sia per il trauma cranico riportato nel violentissimo urto del Tramlink della linea 9 contro il palazzo all’angolo con via Settembrini. Pietro M. ha trascorso gli ultimi 35 anni della sua vita alla guida dei mezzi pubblici di Atm: mai un incidente, descritto come un autista molto esperto e altrettanto prudente, vive con la moglie in una palazzina di tre piani a Muggiò, in Brianza, in cui abitano anche la madre e le due figlie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato, il dramma del conducente: “Ho visto tutto nero e ho perso il controllo del mezzo”

