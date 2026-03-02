tram deragliato a milano indagato il conducente

Il 27 febbraio un tram a Milano è uscito dai binari, causando l’interruzione del servizio e alcuni disagi. Il conducente del veicolo coinvolto è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di disastro ferroviario colposo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi.

Il conducente del tram deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di disastro ferroviario colposo. L’ipotesi di reato è contenuta nella relazione trasmessa questa mattina dalla Polizia locale alla Procura della Repubblica di Milano. Nell’incidente, avvenuto venerdì, hanno perso la vita due persone e circa cinquanta sono rimaste ferite. L’autista, che sarà nuovamente ascoltato dagli inquirenti nei prossimi giorni, ha raccontato di aver accusato un malore improvviso poco prima del deragliamento. “Era diventato tutto nero e ho perso il controllo”, ha spiegato poco prima di lasciare l’ospedale Niguarda, dove era stato ricoverato dopo lo schianto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

