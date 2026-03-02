Tram deragliato a Milano viaggiava a velocità elevata indagato conducente

Questa mattina, a Milano, la Polizia Locale si è recata presso la sede dell’Atm per sequestrare documenti relativi all’incidente del tram deragliato. L’indagine si focalizza sulle comunicazioni tra il conducente e la Centrale Operativa, mentre il conducente è stato iscritto nel registro degli indagati per aver viaggiato a velocità elevata prima del deragliamento. La polizia sta analizzando le registrazioni e i dati raccolti.

AGI - Stamane la Polizia Locale si è presentata nella sede dell'Atm per sequestrare documenti utili all'indagine e, in particolare, alla ricostruzione delle comunicazioni tra il guidatore e la Centrale Operativa. L'interesse degli investigatori si è concentrata in particolare sulle comunicazioni tra la Control Room dell'Atm e il conducente Pietro M. che ha affermato di avere avuto un malore nelle dichiarazioni spontanee la sera dell'incidente, avvenuto venerdì scorso intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto. Allo stato non è possibile escludere alcuna delle ipotesi relative alle cause dell'evento siano esse riconducibili a possibili errori umani o a eventuali malfunzionamenti tecnici. 🔗 Leggi su Agi.it

