Il conducente del tram 9 di Milano è stato iscritto nel registro degli indagati dopo il deragliamento avvenuto venerdì scorso, che ha causato il coinvolgimento di un edificio e il decesso di due persone con una ferita grave. L’incidente si è verificato nel centro della città e ha portato all’intervento dei soccorritori. La procura ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario.

È indagato per disastro ferroviario Il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti. L’ipotesi di reato è contenuta nella relazione investigativa che è stata inviata questa mattina dalla Polizia locale alla Procura della Repubblica di Milano. Sequestri e acquisizioni di documenti sono in corso questa mattina a Milano, nella sede di Atm in via Monte Rosa, l’azienda dei trasporti del capoluogo lombardo. La Polizia locale sta eseguendo il decreto a carico del conducente del tram della linea 9 deragliato venerdì scorso in viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Milano, indagato il conducente del tram deragliato

Leggi anche: Milano, indagato per disastro ferroviario colposo il conducente del tram deragliato e sequestri in corso nella sede Atm

Tram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede AtmIl conducente del tram 9 che il 27 febbraio si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano è indagato anche per disastro...

Una raccolta di contenuti su Milano.

Temi più discussi: Tram deragliato, acquisiti i video ora il conducente sarà indagato; Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo; Milano, indagato per disastro ferroviario il conducente del tram deragliato; Tram deragliato, acquisiti i video ora il conducente sarà indagato.

Milano, il conducente del tram indagato per disastro ferroviarioIl conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti, risulta indagato per disastro ... ansa.it

Milano, indagato il conducente del tram deragliatoÈ indagato per disastro ferroviario Il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti. ilsole24ore.com

Viene considerato un modo alternativo per alloggiare in vacanza, senza spendere troppi soldi. A Milano sta prendendo piede. Ci si può fidare davvero L'abbiamo chiesto a chi l'ha provato - facebook.com facebook

"Porto a Milano la mia pizza agricola e sociale". Bonci presenta la sua prima pizzeria meneghina - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com