Tram deragliato a Milano quali sono i punti che la Procura cercherà di chiarire sull'incidente

Un tram di Milano è deragliato e la Procura ha incaricato un consulente tecnico per analizzare i dettagli dell’incidente. Si indaga sui fattori che hanno portato al deragliamento e si cerca di chiarire le cause precise dell’evento. Nessuna ipotesi ufficiale è stata ancora avanzata e l’obiettivo è comprendere meglio cosa sia successo.

La Procura di Milano ha nominato un consulente tecnico per analizzare a fondo il Tramlink e far luce su tutti gli aspetti ancora poco chiari. Si analizzeranno il commutatore di velocità, il sistema 'uomo morto', i sensori anticollisione, la scatola nera e le telecamere di bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tram deragliato a Milano, errore sull'identità di uno dei due morti nell'incidenteNon è Karim Tourè, il cittadino senegalese di 56 anni, la seconda vittima del deragliamento del tram 9 che venerdì si è schiantato contro un edificio... Leggi anche: Milano: tram deragliato, procura valuta di sentire conducente Tutti gli aggiornamenti su Tram deragliato. Temi più discussi: Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Tram deraglia a Milano, il malore del conducente e il sistema di frenata: questi i nodi dell'indagine; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc. Tram deragliato a Milano, due morti e 50 feriti. Il conducente indagato per disastro ferroviarioIl conducente del tram 9 che, a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo venerdì scorso a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti, risulta indagato per disastro ferrov ... msn.com Tram deragliato: il conducente ha avvisato Atm del trauma al piede? Accertamenti anche sullo smartphoneSi indaga sulla natura del malore e sulla reazione del manovratore, anche per capire se dall’azienda c’è stata risposta alla sua eventuale segnalazione. Dai primi approfondimenti, pare che lo scambio ... ilgiorno.it Tram deragliato, il giallo dei messaggi prima dello schianto: cosa successo a bordo - facebook.com facebook Tram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede Atm x.com