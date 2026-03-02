Tram deragliato a Milano quali sono i punti che la Procura cercherà di chiarire sull'incidente

Un tram di Milano è deragliato e la Procura ha incaricato un consulente tecnico per analizzare i dettagli dell’incidente. Si indaga sui fattori che hanno portato al deragliamento e si cerca di chiarire le cause precise dell’evento. Nessuna ipotesi ufficiale è stata ancora avanzata e l’obiettivo è comprendere meglio cosa sia successo.

La Procura di Milano ha nominato un consulente tecnico per analizzare a fondo il Tramlink e far luce su tutti gli aspetti ancora poco chiari. Si analizzeranno il commutatore di velocità, il sistema 'uomo morto', i sensori anticollisione, la scatola nera e le telecamere di bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tram deragliato a Milano, errore sull'identità di uno dei due morti nell'incidenteNon è Karim Tourè, il cittadino senegalese di 56 anni, la seconda vittima del deragliamento del tram 9 che venerdì si è schiantato contro un edificio...

tram deragliato a milanoTram deragliato a Milano, due morti e 50 feriti. Il conducente indagato per disastro ferroviarioIl conducente del tram 9 che, a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo venerdì scorso a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti, risulta indagato per disastro ferrov ... msn.com

tram deragliato a milanoTram deragliato: il conducente ha avvisato Atm del trauma al piede? Accertamenti anche sullo smartphoneSi indaga sulla natura del malore e sulla reazione del manovratore, anche per capire se dall’azienda c’è stata risposta alla sua eventuale segnalazione. Dai primi approfondimenti, pare che lo scambio ... ilgiorno.it

