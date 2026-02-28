A Milano, la procura sta considerando di ascoltare il conducente del tram che ieri pomeriggio si è deragliato lungo viale Vittorio Veneto. L'incidente ha causato la morte di due persone e il ferimento di decine di altri, alcuni dei quali sono ancora in terapia intensiva. La prossima settimana potrebbe essere fissata l'audizione dell'autista coinvolto.

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - La pm di Milano Elisa Calanducci valuta di sentire - la prossima settimana - il conducente del tram che ieri pomeriggio è deragliato lungo viale Vittorio Veneto provocando la morte di due persone e decine di feriti, di cui tre ancora in terapia intensiva. L'uomo, 60 anni, ieri ha fornito dichiarazioni spontanee alla Polizia locale sostenendo di avere avuto un malore. Un'ipotesi a cui si cerca conferma nei dati oggettivi, come le immagini delle telecamere presenti sul tram della linea 9, ma soprattutto dal sistema di guida che registra diversi dati. Il primo punto da capire è quando il conducente ha avuto un malore e se dunque ha 'saltato' la fermata precedente per quello o perché priva di passeggeri in attesa o in discesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: tram deragliato, procura valuta di sentire conducente

Milano, tram deragliato forse a causa di un malore del conducenteA Milano gli inquirenti cercano di ricostruire cause e dinamiche dell’incidente di ieri che ha visto coinvolto il tram numero 9.

Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala: conducente molto esperto"Pare non sia stata una questione tecnica ma molto legata al conducente", ha spiegato il primo cittadino di Milano.

Una selezione di notizie su Milano.

Temi più discussi: Tram deraglia a Milano, due morti e 54 feriti. Il conducente: Ho avuto un malore. La Procura indaga per omicidio colposo e lesioni; FOTO | Tram deragliato a Milano, il bilancio si aggrava: due morti e 39 feriti di cui uno in codice rosso; Il tram deragliato a Milano; Tram deraglia a Milano, il momento dello schianto. VIDEO.

Tram deragliato a Milano, la procura indaga sul sistema frenante: acquisite le immagini delle telecamereSono state acquisite le immagini delle telecamere di bordo del tram della linea 9 che nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, è deragliato a Milano, provocando due vittime e quarantotto feriti. I ... adnkronos.com

Tram deragliato a Milano, la Procura indaga sul sistema frenante a uomo mortoProseguono gli accertamenti dopo che un tram Atm, venerdì pomeriggio a Milano, in via Vittorio Veneto, è deragliato causando due morti e 48 feriti. Le ... lapresse.it

Il top dei bus elettrici in Italia Verona. Perché non Milano Ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook

Da Milano al resto del mondo Stasera c’è solo un da seguire Powered by @qatarairways x.com