Tram deragliato a Milano proseguono le indagini | sequestri nella sede Atm

A Milano, le autorità stanno portando avanti le indagini dopo il deragliamento di un tram che ha causato due morti e 53 feriti. Durante le attività investigative, sono stati effettuati sequestri nella sede di Atm, e un blitz ha coinvolto la centrale operativa dell’azienda. Le autorità continuano a raccogliere elementi utili per chiarire quanto accaduto.

Prosegue l’inchiesta sul tram deragliato a Milano che ha provocato due vittime e 53 feriti. Nelle ultime ore gli agenti della polizia locale hanno effettuato un accesso nella centrale operativa di ATM – Azienda Trasporti Milanesi per acquisire materiale utile alle indagini. Gli investigatori hanno sequestrato eventuali comunicazioni intercorse con il conducente del tram della linea 9, oltre a documenti tecnici relativi al mezzo coinvolto nell’incidente. Intorno alle 8:30 gli agenti si sono presentati nella sede di via Monte Rosa per eseguire un decreto di sequestro disposto dalla pm Elisa Calanducci e dal procuratore Marcello Viola. L’obiettivo è raccogliere ulteriori elementi sull’incidente avvenuto nel pomeriggio del 27 febbraio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

