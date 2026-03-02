Milano indagato per disastro ferroviario colposo il conducente del tram deragliato e sequestri in corso nella sede Atm

A Milano, il conducente del tram che è deragliato è stato messo sotto indagine per disastro ferroviario colposo. L'uomo ha riferito di aver avvertito un dolore a una gamba e di aver avuto un mancamento prima dell'incidente. Sono in corso sequestri presso la sede di Atm per accertamenti. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell'incidente.

Disastro ferroviario colposo. È con questa accusa che il conducente del tram 9 è stato iscritto nel registro degli indagati dopo il terribile incidente dello scorso 27 febbraio a Milano. Il convoglio, un tramlink di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto ed era deragliato dopo aver preso a forte velocità una curva verso via Lazzaretto, nel centro del capoluogo lombardo. L'incidente ha provocato due vittime e una cinquantina di feriti. L'ipotesi di reato è contenuta nella relazione investigativa che è stata inviata dalla polizia locale alla procura della Repubblica di Milano. Anche la polizia locale sta collaborando con la magistratura per ricostruire la dinamica del deragliamento del tram 9.