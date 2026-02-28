Due uomini di 60 e 56 anni sono le vittime del tram deragliato a Milano ieri pomeriggio. L’incidente si è verificato in una zona centrale della città e ha coinvolto un tram che ha perso i binari, provocando feriti e disagi. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e stanno intervenendo sul luogo.

Sono due uomini di 60 e 56 anni le vittime del deragliamento del tram, avvenuto ieri pomeriggio a Milano. Il mezzo transitava lungo viale Vittorio Veneto, quando per motivi ancora da accertare, è andato a sbattere con un palazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il passeggero Abdou Karim Tourè e il pedone Ferdinando Favia: chi sono le due vittime del tram deragliato a MilanoUno si trovava a bordo del tram deragliato a Milano, l’altro stava passando per strada, al momento dell’impatto.

Leggi anche: Chi sono le vittime del tram deragliato, Ferdinando Favia travolto a piedi e il passeggero Abdou Karim Toure

Una selezione di notizie su Ferdinando Favia.

Temi più discussi: Ferdinando e Abdou, chi erano le vittime del tram deragliato: l'imprenditore milanese e il passeggero immigrato; Chi sono le vittime del tram deragliato: Ferdinando Favia morto davanti alla compagna e Abdou Karim Toure; Tram deragliato a Milano, chi erano le vittime (passeggere del convoglio). Il posto a sedere e l'urto: la ricostruzione; Chi erano Ferdinando Favia e Abdou Karim Touré le due vittime del tram deragliato a Milano.

Tram deragliato a Milano, chi erano le due vittime sbalzate fuori dal convoglio: la ricostruzioneSono i drammatici momenti dell'incidente del tram numero 9 avvenuto in viale Vittorio Veneto, a Milano, in zona Porta Venezia. Una delle vittime è un ... ilmattino.it

Ferdinando e Abdou, chi erano le vittime del tram deragliato: l'imprenditore milanese e il passeggero immigratoResidente a Vigevano, Ferdinando Favia era titolare di un'impresa di marketing. La sua compagna, che era seduta accanto a lui, è in codice rosso. Abdou Karim Tourè, senegalese, era senza fissa dimora ... milano.corriere.it

Uno si trovava a bordo del tram deragliato a Milano, l’altro stava passando per strada, al momento dell’impatto. Hanno perso così la vita, nell’incidente della linea 9, Ferdinando Favia, 59 anni, travolto dal mezzo, piombatogli addosso a pochi passi da Porta Ve - facebook.com facebook

Il 59enne Ferdinando Favia, commerciante di Vigevano, è rimasto travolto dal mezzo. Oltre 40 persone ferite nell’incidente avvenuto intorno alle 16 di venerdì 27 febbraio ift.tt/2AZudS1 x.com