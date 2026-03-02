Tram deragliato a Milano | autista indagato per disastro ferroviario colposo

Un tram ha deragliato a Milano, causando danni e disagi. L'autista, coinvolto nell'incidente, è stato messo sotto indagine con l'accusa di disastro ferroviario colposo. L'inchiesta include anche ipotesi di omicidio colposo e lesioni nei confronti delle persone coinvolte. La vicenda è al centro delle indagini condotte dalle autorità competenti.

MILANO – Il conducente del tram deragliato a Milano il 27 febbraio 2025, un 60enne in servizio da trentacinque anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario colposo. L’ipotesi di reato è contenuta nella relazione investigativa che è stata inviata questa mattina, 2 marzo 2026, dalla Polizia locale alla Procura della Repubblica di Milano. L’ipotesi di reato comprende anche omicidio colposo e lesioni. Nell’incidente hanno infatti perso la vita Ferdinando Favia, di 59 anni, che viaggiava con la compagna rimasta ferita, e Karim Tourè, senegalese di cinquantasei anni, entrambi sbalzati fuori dal mezzo. L’inchiesta sul... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Tram deragliato a Milano, l'autista indagato per disastro ferroviarioÈ indagato per disastro ferroviario il conducente del tram numero 9 che venerdì pomeriggio è deragliato e finito contro un palazzo a Milano in viale...

Milano, indagato per disastro ferroviario colposo il conducente del tram deragliato e sequestri in corso nella sede Atm

