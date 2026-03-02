Il conducente del tram numero 9 di Milano è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario dopo il deragliamento avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, che ha causato due decessi e 48 feriti. Il mezzo si è schiantato contro un edificio, provocando danni e ferite tra i passanti e i residenti della zona.

È indagato per disastro ferroviario il conducente del tram numero 9 che venerdì pomeriggio è deragliato e finito contro un palazzo a Milano in viale Vittorio Veneto provocando due morti e 48 feriti. È l’ipotesi di reato contenuta nella prima informativa inviata dalla polizia locale questa mattina alla pm Elisa Calanducci che coordina le indagini con il Procuratore Marcello Viola e l’aggiunta Alessandra Dolci che guida pro-tempore il sesto dipartimento della Procura ‘Tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro’. Da questa mattina sono in corso perquisizioni nella sede Atm di via Monte Rosa a Milano nell’inchiesta sul deragliamento del tram della linea numero 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tram deragliato a Milano, l’autista indagato per disastro ferroviario

Tram deragliato a Milano, il conducente indagato per disastro ferroviario. Sequestri nella sede AtmÈ indagato per disastro ferroviario il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano,...

Tram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede AtmIl conducente del tram 9 che il 27 febbraio si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano è indagato anche per disastro...

Tutto quello che riguarda Tram deragliato.

Temi più discussi: Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Tram deraglia a Milano, il malore del conducente e il sistema di frenata: questi i nodi dell'indagine; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'.

Tram deragliato a Milano, il conducente indagato per disastro ferroviarioSequestri nella sede Atm, la Procura apre formalmente un fascicolo. Il ristorante colpito: Sembrava una scena post guerra ... affaritaliani.it

Tram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede AtmIl conducente del tram 9 che il 27 febbraio si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano è indagato anche per disastro ferroviario ... fanpage.it

Il conducente del tram deragliato a Milano il 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario colposo. L'autista del mezzo, che sarà risentito nei prossimi giorni, ha raccontato di aver avuto prima un dolore alla gamba e poi un manca facebook

Tram deragliato a Milano, il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede Atm x.com